Da Turquia chegaram imagens impressionantes do embate entre Istanbul Basaksehir e o Sivasspor jogado em condições extremas, sob um intenso nevão que levou à interrupção do jogo, a vinte minutos do final, para que fossem redesenhadas as linhas de campo.

Além das condições extremas, que ocultaram as linhas de marcação do campo e levaram a muitas escorregadelas, o jogo ficou ainda marcado pelo facto dos visitantes terem jogado de branco, uma autêntica camuflagem num relvado com a mesma cor.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 38 minutos, com um golo de Danijel Aleksic, mas os visitantes empataram, quatro minutos depois por Hakan Arslan. As condições meteorológicas pioraram na segunda parte e já não houve mais golos.

Veja as imagens impressionantes do jogo em Istambul: