O regresso de Christian Eriksen à Premier League depois de ter suspendido a carreira devido a um enorme susto no Euro2020 gerou uma onda de simpatia que ficou bem patente num lance marcante da vitória do Brentford no terreno do Norwich (3-1) no passado sábado.

Perto do intervalo, já com o Brentford a vencer por 1-0, o internacional dinamarquês agarrou o jovem lateral Brandon Williams pelas costas, caíram os dois e rebolaram no relvado. O defesa, que está cedido pelo Manchester United, ficou furioso, uma vez que acabou por perder a bola, mas só quando foi encarar o adversário, certamente para lhe pedir satisfações, é que o reconheceu.

Numa questão de fração de segundo, o jovem Williams converteu o ódio pelo adversário num amor incomensurável e adaptou um gesto extremamente agressivo, num abraço apaixonado e até ajudou o rival a levantar-se. Os dois sorriram, Eriksen viu o consequente amarelo e seguiu o jogo. Bonito.

Ora veja: