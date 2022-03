O Cádiz-Rayo Vallecano (2-0) ficou marcado por um momento delicioso captado pela realização do jogo.

Durante a partida da Liga espanhola, uma das bolas de jogo foi parar à bancada e um dos espectadores tentou levá-la para casa como «recuerdo».

Pegou na redondinha e tentou colocá-la no interior de uma bolsa que trazia com ele. Bolsa essa que era bastante mais pequena do que a bola de jogo e, por mais que insistisse (e como ele insistiu!), era impossível que ela cabesse - cheia, pelo menos - lá dentro.

Imperdível: