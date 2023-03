Jimmy Butler, estrela da NBA, dos Miami Heat, passou por momentos de pânico quando ficou preso num elevador do La Bombonera, o mítico estádio do Boca Juniors, numa visita a Buenos Aires.

O momento foi registado em vídeo e mostra Butler acompanhado por um grupo de amigos, numa primeira fase bem divertidos. No entanto, já no interior de um elevador do estádio, o grupo perdeu o sorriso quando, após um solavanco, o elevador parou entre dois andares.

O grupo tenta depois regressar ao segundo andar, onde tinham apanhado o elevador, mas nenhum dos botões parece funcionar e Jimmy Butler acaba por confidenciar que está «literalmente a entrar em pânico».

Seguiram-se mais uns segundos de tensão, mas tudo acabou por resolver-se. As portas abriram-se e o grupo lá saiu do elevador sem esconder um certo alívio.

Ora veja: