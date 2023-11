O HJK Helsínquia-Aberdeen, jogo da 5.ª jornada do Grupo G da Liga Conferência, ficou marcado por momentos inusitados durante a segunda parte.

Aos 53 minutos, com 2-1 para a equipa da casa, os cerca de 1.500 adeptos da equipa escocesa presentes na capital da Finlândia atiraram bolas de neve em direção do guarda-redes do HJK.

O árbitro interrompeu o jogo e o speaker de serviço teve de apelar à contenção dos adeptos forasteiros, sob pena do jogo ter de ser mesmo suspenso. No vídeo em baixo é possível ver Duk, avançado luso-caboverdiano formado no Benfica, a abrir os braços, pedindo que o arremesso de bolas de neve seja travado.

O jogo foi reatado e, escassos minutos depois, já com 2-2 no marcador (Duk empatou aos 56m), o público afeto à equipa da casa que estava atrás da baliza do guarda-redes do Aberdeen resolveu dar o troco, ainda que sem a mesma... força aérea.

Pouco depois do minuto 70, o jogo parou mesmo por algum tempo, mas por causa da neve que se acumulava no relvado e que já não permitia a visibilidade da linhas. Três limpa-neves entraram no relvado e resolveram a situação para que o jogo pudesse prosseguir, sem mais problemas, até ao apito final.

O HJK-Aberdeen, que teve 16 (!) minutos de compensação, terminou empatado a dois golos. As duas equipas ocupam os dois últimos lugares do Grupo G da Liga Conferência e já estavam matematicamente eliminadas da prova antes deste jogo.