O defesa-central Vitali Lystsov, que em Portugal jogou no Benfica B e no Tondela, depois de ter chegado para a U. Leiria, esteve em grande destaque na liga russa, neste domingo.

O jogador de 26 anos marcou um golaço, com um remate a 40 metros da baliza, na vitória do Akhmat Grozny em casa do Rostov, num lance em que o guarda-redes adversário não ficou, porém, isento de culpas.

A equipa do ex-Benfica venceu por 2-1.