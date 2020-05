O experiente jogador Salomon Kalou está debaixo de fogo na Alemanha e acaba de ser suspenso pelo Hertha Berlim.

Tudo porque o médio internacional pela Costa do Marfim fez o direto nas redes sociais a partir do centro de treinos do clube alemão e durante o qual adota um comportamento que, à luz dos tempos de correm, é considerado negligente.

Kalou, de 34 anos, distribui apertos de mão por elementos do staff da equipa e também pelos companheiros, sem respeitar a distância de segurança recomendada. Já depois de passar pelo balneário, onde ainda mostra uma carta onde está o recibo de vencimento, dirige-se a uma outra sala, onde um dos colegas está a fazer um exame com um médico, que lhe pede por mais do que uma vez que saia da sala.

Kalou, que foi jogador de José Mourinho na primeira passagem do português pelo Chelsea, ainda apagou o vídeo: demasiado tarde para evitar consequência, quer dos fãs, quer do clube, que anunciou o seu afastamento imediato dos treinos e da preparação dos jogos com efeitos imediatos. «Salomon Kalou violou as regras internas da equipa e mostrou que um comportamento que não é aceitável nesta situação, nem corresponde às regras de conduta do clube», lê-se numa nota emitida pelo Hertha.

O clube da capital alemã admite que Kalou passou a imagem de que os jogadores do Hertha não cumprem com seriedade as normas de distanciamento e de higiene requeridas pelas autoridaes de saúde, mas diz que se tratou de uma falha de apenas um jogador.

«Peço desculpa se dei a sensação de que não estou a encarar o novo coronavírus com seriedade. Antes pelo contrário, porque estou especialmente preocupado com as pessoas em África, onde os cuidados médicos não são nem de perto nem de longe tão bons como na Alemanha. Não pensei nisso, estava feliz pelo facto de os testes de todos os jogadores terem dado negativo e quero também pedir desculpa a todos os que, sem saberem, apareceram no vídeo», referiu Salomon Kalou em declarações citadas no site do Hertha.

Veja o vídeo: