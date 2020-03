Iván Kaviedes, antigo avançado equatoriano que teve uma curta passagem pelo FC Porto em 2001/02, envolveu-se numa rixa de rua num bairro de em Paute, localidade da província equatoriana de Azuy.

Num vídeo amador (VER NO FIM DO TEXTO) que está a circular nas redes sociais, é possível ver o ex-jogador de 42 anos a esmurrar um homem, que ficou prostrado no chão.

Kaviedes foi acusado de agressão física por um grupo de três irmãos. Um deles partilhou, em declarações reproduzidas pelo jornal equatoriano Extra, a sua versão do sucedido, à saída de um jogo de futebol no qual participava o antigo futebolista, que teria acabado de ser expulso pelo árbitro. «Correu na nossa direção e acusou-nos de proferir impropérios para ele e a família dele», disse.

O ex-jogador também já contou a sua versão do sucedido. «Numa esquina estavam uma pessoas a beber. Enquato eu estava a jogar, eles gritaram-me e insultaram-me. Fui confrontá-los, mas fui sozinho: eles eram seis», disse num áudio divulgado no WhatsApp.

Iván Kaviedes, que participava num jogo amador em representação de uma equipa de um centro de reabilitação de alcoólicos e narcóticos, tem histórico de problemas com álcool, drogas e depressões.