Marcão, antigo central do Rio Ave e Desportivo de Chaves, foi um dos protagonistas da primeira jornada da liga turca ao agredir, em pleno jogo, um companheiro do Galatasaray no decorrer da vitória da equipa de Istambul sobre o Giresunspor (2-0).

O defesa brasileiro perdeu a cabeça com Kerem Akturoglu, aos 63 minutos, quando o Galatasaray já vencia por 2-0. Marcão dirigiu-se ao colega de equipa e desferiu-lhe, desde logo, uma cabeçada. Depois ainda tentou desferir três socos no companheiro de equipa antes de ser afastado pelos restantes jogadores. Como a disciplina não olha a camisolas, Marcão foi obviamente expulso.

Veja as imagens do inusitado lance: