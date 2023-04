O clássico do futebol neerlandês entre o Feyenord e o Ajax, em Roterdão, teve de ser interrompido esta quarta-feira devido a uma espessa nuvem de fumo provocada pelo excesso de uso de artefactos pirotécnicos. O ambiente no De Kuip estava impressionante, mas os adeptos exageraram e o árbitro foi mesmo obrigado a interromper o jogo.

Antes do arranque do clássico, relativo à meia-final da Taça, estava um ambiente de cortar a respiração, mas os adeptos da equipa da casa acabaram por exagerar nos potes de fumo, mesmo atrás da baliza do guarda-redes do Feyenoord, Tim Wellenreuther. O fumo, escuro, ditou uma visibilidade muito reduzida, ao ponto do árbitro do jogo, Allard Lindhout, ter sido obrigado a interromper o jogo.

As equipas afastaram-se do local de onde vinha o fumo, aguardaram que o fumo se dissipasse e o jogo acabou por ser retomado poucos minutos depois.

Veja as imagens impressionantes do De Kuip esta quarta-feira: