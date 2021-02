Alex Jankewitz jamais vai esquecer a estreia na Premier League. E pelos piores motivos, visto que o jovem jogador do Southampton esteve 80 segundos (!) em campo no primeiro jogo oficial na Liga inglesa com a camisola do Southampton.



O médio suíço teve uma entrada muito dura sobre Scott McTominay aos 80 segundos de jogo e viu imediatamente o cartão vermelho direto. Nas imagens televisivas viu-se as marcas na perna do médio após a entrada do jovem de 19 anos.



Veja o lance: