O jogo da final da liga local de Luján entre o Unión El Jagüel e o Social Atlético Televisión, na Argentina, realizado na passada segunda-feira, ficou marcado por pancadaria brutal entre os atletas das duas equipas.

Com o marcador a assinalar 4-1 a favor do Unión, Matías Casco sofreu uma falta dura de Lucas Torres, jogador do Social.

O momento precipitou desaguisado geral entre atletas das duas equipas, alguns deles a desatar aos murros e pontapés entre si durante alguns minutos.

O jogo terminaria com a vitória do Unión por 4-2, que deu o título local e permitiu a subida ao Torneio Federal Argentino Regional.