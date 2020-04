Na madrugada desta domingo, um homem fartou-se dos ruídos de uns jovens num terraço e saiu à rua com uma catana, ameaçando-os.



A cena incrível foi filmada por uma testemunha onde se pode ver o indivíduo com a arma na mão direita.



«É uma espada verdadeira», referiu aos jovens, batendo com a mesma no chão.



Logo de seguida, o homem disse «estar farto» e pediu-lhes para descerem do terraço. O grupo respondeu com cânticos, fazendo ainda mais barulho.



Ora veja: