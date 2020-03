João Félix não escondeu o orgulho com a atuação arrasadora da namorada no domingo à noite, no Danças com as Estrelas, ao som do Waka-waka, cantado por Shakira: uma música que, curiosamente, diz muito a quem gosta de futebol, já que foi o hino oficial do Mundial 2020, disputado na África do Sul.

Ora Margarida Corceiro subiu ao palco e brilhou, numa dança eletrizante, que deixou toda a gente entusiasmada. João Félix, que também viveu um fim de semana feliz depois de ter marcado no sábado, acompanhou tudo e fez questão de apoiar a namorada nas redes sociais, deixando um gosto na publicação de Margarida Corceiro.