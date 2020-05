Em isolamento devido à pandemia de Covid-19, o filho de Sergio Ramos completou seis anos e recebeu uma visita especial. Na passada quarta-feira, a polícia nacional espanhola surgiu em frente a casa do jogador do Real Madrid para fazer uma surpresa ao pequeno Nano, como é carinhosamente tratado.



«Em momentos especiais, surpresas especiais. Não só nos protegem, como alegram os dias dos meninos que fazem anos. Hoje foi a vez do Sergio Ramos Jr. Obrigado policia nacional», escreveu o capitão merengue na legenda do vídeo.



Mesmo num dia de aniversário certamente diferente do habitual, houve espaço para surpresas como pode ver no vídeo.