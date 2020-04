O antigo internacional inglês Steven Gerrard, atual treinador do Glasgow Rangers, não esconde as saudades do futebol, em suspenso devido à pandemia da covid-19.

Numa brincadeira com o filho Lio, prestes a completar três anos, no jardim da casa, o antigo jogador, agora com 39 anos, entrou, sem contemplações, de carrinho para desarmar o pequeno adversário.

Uma entrada comedida, sem magoar o aspirante a jogador. Analisando bem o vídeo, o pai toca apenas na bola. Sem maldade.

Ora veja: