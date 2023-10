O ex-Benfica, Gilberto, marcou um golaço no impressionante 6-4 entre Bahia e Goiás, numa partida da 26.ª jornada do Brasileirão.



Na sequência de uma falta perto da linha do meio-campo, o lateral-direito viu o guarda-redes da equipa do português Armando Evangelista, Tadeu, adiantado e fez-lhe um chapéu perfeito. Refira-se que depois de ter estado a ganhar por 3-1, o Bahia permitiu que o Goiás recuperasse para 3-3.



Armando Evangelista ainda festejou o 4-3, mas o Bahia conseguiu virar novamente e triunfou por 6-4.



Veja o golaço de Gilberto: