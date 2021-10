O Sevilha bateu o Levante por 5-3, no jogo com mais golos até ao momento da atual edição da liga espanhola. Oito golos no total que valem, para já, a liderança à equipa de Julen Lopetegui, mas entre os oito, há um especial com a assinatura do ex-portista Óliver Torres.

Foi logo o primeiro, aos 8 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Augustisson, da esquerda, com Óliver, destacado junto ao segundo poste, a rematar de primeira, sem deixar a bola ir ao relvado.

Um golo de belo efeito que vale a pena destacar desde já: