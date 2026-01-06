Um golo fantasma no arranque da Taça de São Paulo de juniores, a chamada «Copinha», tornou-se viral nas redes sociais, uma vez que a bola ficou muito longe de ultrapassar a linha fatal.

O Palmeiras já estava a vencer o Monte Roraima por 3-2, mas o resultado estava em aberto, quando o lateral Artur rematou forte de fora da área. A bola foi à trave e regressou ao terreno de jogo, sem entrar, longe disso, mas o auxiliar assinalou golo para surpresa de todos.

A começar pelo próprio Artur que, quando viu o árbitro apontar para o centro do terreno, desatou a festejar, perseguido pelos companheiros, também surpreendidos.

Quem não achou piada foram, obviamente, os jogadores do Roraima.

Ora veja: