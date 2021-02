Bafétimbi Gomis viveu na terça-feira um dos dias mais especiais da carreira: na deslocação do Al-Hilal ao terreno do Al-Ain, o avançado francês fez um poker e ajudou a sua equipa a golear por 5-0.

O curioso é que, além do poker, Gomis fez ainda um hat-trick de penáltis, já que os primeiros três golos que anotou (aos 9m, 45+5m e 57m) foram todos da marca dos onze metros.

O jogador de 35 anos voltou a fazer o gosto ao pé a 12 minutos dos 90, antes de Al Dawsari fazer o resultado final já nos descontos.

No Al-Hilal, antiga equipa de Jorge Jesus, nota ainda para a titularidade de Andre Carrillo, ex-jogador do Sporting e do Benfica.