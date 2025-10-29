Gonçalo Franco assinou um golaço na receção do Swansea ao Manchester City, em jogo a contar para a Taça da Liga inglesa.

O médio da equipa do Championship, ex-Leixões e Moreirense, recebeu a bola fora da área e, da meia lua, atirou forte e colocado ao ângulo superior esquerdo da baliza defendida nesta quarta-feira por James Trafford.

Um golo que promete correr o mundo: