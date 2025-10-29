Incrível
Há 51 min
VÍDEO: Gonçalo Franco marca golo monumental ao Manchester City
Momento de pura inspiração do médio do Swansea
Momento de pura inspiração do médio do Swansea
Gonçalo Franco assinou um golaço na receção do Swansea ao Manchester City, em jogo a contar para a Taça da Liga inglesa.
O médio da equipa do Championship, ex-Leixões e Moreirense, recebeu a bola fora da área e, da meia lua, atirou forte e colocado ao ângulo superior esquerdo da baliza defendida nesta quarta-feira por James Trafford.
Um golo que promete correr o mundo:
Gonçalo Franco com um golaço frente ao Manchester City 🤤#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #Swansea #ManchesterCity pic.twitter.com/83fIFmvFOU— sport tv (@sporttvportugal) October 29, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS