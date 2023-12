A final do Mundial de Clubes ficou marcado por um desentendimento de Felipe Melo com Kyle Walker por causa de Jack Grealish. A situação ficou resolvida prontamente ainda antes da cerimónia de entrega de troféus, mas os jogadores do Manchester City não esqueceram o episódio.



Por isso, à saída do estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, Arábia Saudita, Rúben Dias, Bernardo Silva e Haaland decidiram brincar com a situação. Os três fizeram de conta que eram «seguranças» de Grealish enquanto passavam na zona mista ou não tivessem de reencontrar o experiente jogador do Flu.



Veja o momento: