Está instalada a crise no Panathinaikos. Presidente e adeptos estão de costas voltadas, e nesta quinta-feira surgiu um vídeo nas redes sociais que mostra um grupo de «ultras» a tentar invadir a casa de Dimitrios Giannakopoulos. Filmada pelo próprio, a tentativa de invasão, com muitos seguranças a proteger a propriedade, não passou disso mesmo.

Segundo foi noticiado, o grupo armado pertencia a uma das claques do clube de Atenas, rumor que se acentuou após a visita do Presidente à loja do líder dessa mesa claque, onde pelas imagens de segurança, parece ter ido tirar satisfações pelo sucedido. O presidente atirou tudo o que estava em cima do balcão para o chão antes de ser levado por um segurança para o exterior.

O ataque à casa:

A reação do presidente: