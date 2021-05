Nos últimos anos têm-se repetido muitos penáltis no futebol, pela intervenção do VAR.

Porém, há casos em que nem seria necessária essa ferramenta para mandar repetir uma grande penalidade.

E depois, há este caso que nos chega do Brasil. E que deixa sem palavras qualquer adepto minimamente atento às regras do futebol.

Num jogo do campeonato sul-matogrossense, o guarda-redes do Comercial tentou defender um penálti frente ao Costa Rica… correndo na direção do marcador.

Mas não foi de forma disfarçada. Foi mesmo assim às claras. O guarda-redes avançou uns bons seis metros antes de o adversário marcar o penálti. Mas nem assim defendeu.

O momento é hilariante.