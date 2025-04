Imagine um guarda-redes defender um penálti e ser aplaudido de pé pelos adeptos adversários. Aconteceu no passado fim de semana na Bélgica, no embate em que a equipa de sub-23 do Genk venceu no terreno do RFC Liège por 3-1, em jogo do segundo escalão.

Um dia muito especial para Brent Stevens, jovem guarda-redes de 21 anos que se estreava numa liga profissional na mesma semana da morte do pai. Um momento sensível e que era público, uma vez que o jogo começou com um minuto de silêncio em memória do pai de Stevens.

O momento de desportivismo aconteceu já ao minuto 73, numa altura em que os visitantes já venciam por 3-0. Brent Stevens acertou no lado e defendeu a bola que ditaria o 4-0. Uma defesa aplaudida pelos adeptos do Genk, num gesto que deixou o jovem guarda-redes emocionado, ao ponto de ter ido ter com os referidos adeptos para um caloroso abraço com um deles.

«Feliz por ter feito a minha estreia como profissional depois de uma semana muito difícil, obrigado por todo o apoio! Também um obrigado muito grande para os adeptos do Liège e do Genk», escreveu Brent Stevens, depois do jogo, nas redes sociais.

Veja aqui o momento de enorme desportismo: