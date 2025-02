O Al Raed não conseguiu evitar a derrota frente ao Al Shabab (1-2), para a 22.ª jornada da Liga saudita, mas o seu guarda-redes, Meshari Sunyur, fez tudo para evitar esse desfecho.

Exemplo perfeito disso é o lance em que nega o golo a Al Thani com duas intervenções consecutivas de grande nível, na sequência de uma bola devolvida pela barra da sua baliza.

No entanto, o triunfo sorriu mesmo ao Al Shabab, que contou com o internacional português Daniel Podence no onze inicial. O argentino Guanca foi a figura do jogo, ao bisar, tendo Mehdi Abeid marcado para o Al Raed, pelo meio.

O Al Shabab mantém-se, tranquilo, na sexta posição da Liga saudita, com 36 anos, enquanto o Al Raed é 16.º, com apenas 17.