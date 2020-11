De herói a vilão em menos de nada.

Tantas vezes esta história se repete no mundo do futebol. Mas talvez poucas vezes com a carga dramática do que aconteceu neste domingo no jogo entre o Vinaròs e o Peñiscola, dos campeonatos regionais espanhóis.

Com a sua equipa a perder por 1-0 aos 95m, o guarda-redes da equipa da casa subiu à área contrária para a marcação de um livre.

Na insistência do lance, a bola sobrou para a entrada da área, de onde Carlos Aguayo Torres rematou, fazendo o empate, para euforia geral dos companheiros de equipa.

O que poucos esperavam é que, com poucos segundos para jogar, o Peñiscola ainda pudesse chegar ao empate.

Talvez só mesmo Marcos Bernat tenha pensado nisso. Razão pela qual rematou do meio-campo, fazendo a bola sobrevoar o guarda-redes herói, que se tornou num herói caído pela forma como sofreu o golo que ditou a derrota da sua equipa.

O melhor é mesmo ver como tudo aconteceu: