O Toluca derrotou, no passado domingo, o Nexaca por 3-0, numa partida da 17.ª do torneio Clausura do campeonato mexicano. O jogo ficou marcado por um penálti à Panenka do guarda-redes da equipa visitada, Tiago Volpi.



O brasileiro assumiu a marcação do penálti, quando o Toluca marcava 2-0, e surpreendeu ao bater à Panenka. Uma pequena "maldade" de guarda-redes para guarda-redes.



Veja o golo: