O guarda-redes eslovaco Frantisek Plach protagonizou, no domingo, uma das defesas mais bizarras dos últimos tempos no futebol, no encontro da 21.ª jornada da primeira liga da Polónia, entre o Lech Poznan e o Piast Gliwice.

Aos 65 minutos de jogo, o guardião de Piast evitou o golo ao espanhol Dani Ramírez de forma tão incomum quanto surreal. Após o remate na pequena área, Plach defendeu entre o poste e a sua luva direita, prendendo a bola contra o poste. Num segundo incrível, o guarda-redes quase viu a bola ir para dentro, mas negou o golo e, ainda algo aflito, acabou por ceder canto após tirar a bola do poste. Até os colegas de equipa levaram as mãos à cabeça…

O jogo, que teve o português Pedro Tiba a titular do lado do Lech, terminou mesmo empatado sem golos.