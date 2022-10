O Helsingborg-Degerfors, da 28.ª e antepenúltima jornada da primeira liga da Suécia, no domingo, teve um final dramático e que terminou com vitória da equipa visitante por 2-1, na luta pela permanência no campeonato.

Numa altura em que havia 1-1 no marcador, e com o Helsingborg a precisar de vencer para manter-se com hipóteses matemáticas de lutar pela permanência, o guarda-redes da equipa, Kalle Joelsson, correu até à área contrária para tentar marcar num canto a favor dos locais.

Contudo, não só não conseguiu ajudar a equipa, como sofreria golo: o Degerfors conseguiu sair rápido para o ataque e sentenciou o encontro, por Djurdjic.

O empate ou a derrota condenavam o Helsingborg à descida e o adeus ao principal escalão confirmou-se com um final de jogo que dificilmente podia ser pior.