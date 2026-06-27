Eden Hazard já está retirado do futebol e foi chamado a uma prova de vinhos, de olhos vendados, em formato de Campeonato do Mundo. Ficámos a conhecer as preferências do antigo craque belga em relação aos vinhos, mas o exercício deixou claro que a sua especialidade é mesmo a cerveja.

O desafio passava por provar dois vinhos, de olhos vendados, e eleger o melhor, em formato de eliminatórias. Uma prova que começou com os vinhos brancos. Hazard começou por provar o vinho da Nova Zelândia, gostou, voltou a provar e levou no néctar neozelandês até à vitória.

Mais dúvidas nos tintos. Portugal caiu numa difícil eliminatória diante da França, mas o vencedor, nas preferências de Hazard, acabou por ser o vinho de Espanha.

Na ponta final do exercício, os promotores da iniciativa tentaram ludibriar o antigo jogador do Chelsea e Real Madrid colocando-lhe um copo de cerveja à frente em vez de vinho. Hazard, apesar de vendado, não se deixou enganar, viu logo que era cerveja e, depois de mais um golo, percebeu que era cerveja belga e, ao terceiro golo até acertou na marca.

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