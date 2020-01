Filipe Luís recordou o percurso até chegar ao Flamengo e lembrou as passagens por Ajax, Atlético de Madrid e Chelsea. O jogador do Flamengo revelou como se tenta concentrar antes dos jogos e aproveitou para contar o que o Eden Hazard costumava fazer no balneário antes dos jogos.



«Penso nas coisas relacionadas com o jogo, crio imagens na minha cabeça. Penso um pouco, talvez não tanto como o Lewandowski, mas imagino que a situação possa acontecer, por exemplo um jogador correr para mim e eu vou pará-lo. Só tenho pensamentos positivos. O campo é pequeno na cabeça. Quando chegamos ao estádio, o campo é enorme. Para mim o mais importante é manter o foco», começou por dizer, em entrevista ao canal de Youtube Angry Men.



«Se passas muito tempo no telefone, a usar o Facebook, Instagram. Essas aplicações diminuem a nossa concentração. Se utilizá-las cinco ou seis horas por dia, perdes concentração. O jogador deve ter os olhos bem abertos e focados. É por isso que bebo muita cafeína. Penso muito no jogo, mas pensar demasiado é mau. Os músculos ficam contraídos e tenso, isso não é bom. Agora há jogadores que jogam jogos no telemóvel antes dos encontros e depois jogam bem. O Eden Hazard, por exemplo, jogava Mario Kart. O preparador físico dizia 'dez minutos e saímos para o aquecimento.' O Eden não reagia. Todos prontos para sair para o aquecimento e ele sentado a jogar. Disse-lhe para vir e ele respondeu-me 'calma, calma.' e continua a jogar. Cinco minutos depois, o treinador chamou-o e ele disse 'calma, passem-me a bola e tudo ficará bem.'», acrescentou.



Veja: