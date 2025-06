Um helicóptero aterrou em pleno relvado com um jogo a decorrer no Brasil para surpresa de toda a gente, das jogadoras que estavam em campo, da jornalista que estava a relatar o jogo e, ao que tudo indica, do próprio clube que recebeu o jogo.

Uma situação inusitada que ocorreu no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, no decorrer do embate entre as equipas do Doce Mel e o UDA, relativo aos quartos de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo já estava a decorrer há 12 minutos quando o helicóptero começou a aproximar-se do campo de jogo, a baixa altitude, surpreendendo toda a gente.

O helicóptero passou sobre as jogadoras e acabou por aterrar em pleno relvado, junto à linha de fundo, para recolher uma mulher, ao que tudo indica, uma empresária local.

Mais tarde, o clube anfitrião, o Doce Mel, recorreu às redes sociais para dizer que informou a Confederação Brasileira de Futebol que não deu qualquer autorização para o helicóptero pousar e que a aeronave terá feito a manobra sem qualquer aviso prévio.

O árbitro do jogo também assinalou no seu relatório que o incidente levou à interrupção do jogo, por dois minutos, considerando que a manobra colocou em perigo as atletas em campo.

Ora veja: