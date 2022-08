Ambiente a ferver no Wanda Metropolitano depois da derrota do Atlético Madrid na receção ao Villarreal (0-2), com o defesa colchonero Mario Hermoso a entrar em conflito com os próprios adeptos.

Foi já depois do final do jogo, quando os jogadores do Atlético Madrid faziam exercícios de recuperação, quando o defesa espanhol reagiu aos insultos provenientes das bancadas de cabeça perdida.

O defesa de 27, que não foi utilizado por Diego Simeone, procurou enfrentar os adeptos que tinham ficado na bancada e estes reagiram com o arremesso garrafas e vários objetos. Hermoso foi travado, numa primeira fase, por Geoffrey Kondogbia, mas insistiu no confronto antes de ser definitivamente afastado por Giménez e membros da segurança do estádio.

Ora veja: