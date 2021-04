Mikel Oyarzabal foi o herói da Real Sociedad na noite mais importante do clube nos últimos trinta anos. O capitão marcou o penálti que permitiu à equipa de San Sebastián vencer o Ath. Bilbao, na final da Taça do Rei, e três décadas depois voltar a vencer um grande troféu: troféu esse que ele próprio, na qualidade de capitão de equipa, levantou.

No final do jogo, na habitual flash-interview, Oyarzabal era o rosto da emoção que tomou conta da Real Sociedad e desfez-se em lágrimas ao falar em direto para todas as pessoas que apoiam o clube e que não puderam estar no estádio, devido à pandemia covid-19.