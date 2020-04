Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba, antigos companheiros no Manchester United, têm passado este período de distanciamento social a desafiarem-se um ao outro. Agora foi a vez do carismático avançado sueco desafiar o médio francês com mais um pormenor técnico.

Tem sido uma constante nos últimos meses desde que a pandemia obrigou a um recolhimento social. Ora o sueco desafia o francês, ora o francês eleva a fasquia e devolve o desafio ao amigo sueco.

Este último desafio parece relativamente fácil, mas de certeza que Pogba vai elevar o nível de dificuldade já a seguir. É estar atento.

Confira o último desafio de Zlatan: