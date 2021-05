A Juventus recebe neste domingo o Milan, numa partida de importância capital na luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

Empatados com 69 pontos na classificação, as duas equipas defrontam-se numa partida que pode deixar uma delas mais longe dos milhões da Champions.

Cientes da importância do jogo, centenas de adeptos do Milan foram apoiar a saída da equipa rumo a Turim, com cânticos e fumos à passagem do autocarro.

E se a euforia já era muita, aumentou exponencialmente no momento em que Ibrahimovic surgiu na frente do autocarro a puxar ainda mais pelos adeptos, levando-os à ‘loucura’.

Veja o momento no vídeo abaixo: