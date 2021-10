Um jornalista da Sky Sports foi surpreendido com um incêndio de enormes proporções no Estádio Nacional de Andorra onde a Inglaterra irá defrontar, no sábado, a seleção local, em mais um jogo da fase de qualificação para o Mundial2022.

O jornalista Rob Dorsett estava precisamente a fazer o lançamento desse jogo, em pleno relvado, quando teve subitamente de mudar o foco da notícia para o que se passava mesmo ali ao lado. O jornalista só reparou no que estava a acontecer quando os funcionários do estádio passaram a correr no seu ângulo de visão.

Quando a câmara se desviou do jornalista para focar o incêndio, junto a uma das bancadas onde estava, pelo menos, uma câmara de televisão, o incêndio já estava fora de controlo.

A grande preocupação era que o fogo se alastrasse a uma zona residencial, mesmo junto ao estádio. Nas imagens é visível o pânico de alguns dos moradores nas varandas, mas a verdade é que o fogo acabou por ser rapidamente extinto depois da chegada dos bombeiros.

Falta agora saber se existem condições para o jogo realizar-se este sábado naquela estádio, uma vez que o incêndio, bem junto ao relvado e a um dos bancos, provocou estragos bem visíveis numa das bancadas.

Veja as imagens impressionantes transmitidas em direto pelo Sky Sports: