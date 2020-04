Depois de Phillipe Coutinho ter surpreendido com uma ilusão de ótica com a namorada, agora foi a vez do casal Iniesta desafiar a gravidade, com mais um vídeo publicado nas redes sociais, a partir de Kobe, no Japão, onde joga o experiente jogador.

Andres Iniesta e Anna Ortíz, com uma espécie de exercício de ioga, conseguem encontrar um ponto de equilíbrio improvável. «Juntos somos mais fortes! Agora mais do que nunca temos de ser positivos e trabalhar em equipa», escreveu o antigo jogador do Barcelona nas redes sociais.

Até parece fácil, ora veja: