Thibaut Courtois já joga no Real Madrid há cinco temporadas, mas há adeptos do Atlético Madrid que ainda não digeriram a ida para o rival do guarda-redes belga que vestiu a camisola colchonera entre 2011 e 2014.

Neste domingo, durante o aquecimento antes do Atlético-Real, no Metropolitano, o guardião de 30 anos protagonizou um momento caricato com alguns adeptos que lhe fizeram chegar palavras azedas de indignação para com a escolha de carreira que fez em 2018.

Um deles, mais exaltado, chamou-lhe várias vezes «pesetero» - termo ainda em voga em Espanha para definir alguém que se vende a troco de dinheiro mesmo quando a moeda única está em circulação há 20 anos - e Courtois respondeu com sorrisos, o polegar para cima e, por fim, a mostrar a taça da Liga dos Campeões que conquistou na época passada e que resolveu tatuar no braço esquerdo. E, aqui, o Real ganhar por 14-0 ao rival.

Courtois, recorde-se, ainda chegou a jogar uma final da Liga dos Campeões pelo Atlético Madrid: a que foi jogada em Lisboa, no Estádio da Luz, e que o Real venceu após prolongamento. Foi o último jogo do belga pelo Atlético antes de rumar ao Chelsea, clube ao qual estava contratualmente ligado e que o cedeu durante três épocas seguidas aos espanhóis.