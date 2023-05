Toda a gente está familiarizada com a expressão «12.º jogador», mas no caso que lhe trazemos o 12.º jogador é mesmo alguém que responde a título individual.

O veterano Gael Clichy (ex-Arsenal Manchester City e internacional francês) assinou o momento da noite, ao marcar o 3-0 através de um remate do meio-campo.

No final do jogo, que terminou com a vitória do Servette por 5-0, o jogador de 37 anos revelou que o golo nasceu de um conselho que recebeu de um adepto. «Recebi uma mensagem de um adepto no Instagram, que me disse que o guarda-redes adversário joga sempre adiantado. Pensei nisso e tentei», revelou após o jogo.

Veja a história e o golaço de Clichy: