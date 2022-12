Originalidade não faltou, nem um pouco de loucura!



Um adepto do KF Tirana decidiu pedir a namorada em casamento durante o jogo da sua equipa contra o Partizani, da Liga albanesa. Tudo foi planeado até ao mais ínfimo pormenor: o adepto saltou os painéis publicitários e já no relvado, fingiu que caiu e se magoou na cabeça.



Rapidamente, os responsáveis pela segurança avisaram os médicos ao mesmo tempo que chamavam a sua companheira. Assim que o «invasor» viu a namorada no relvado, apoiou-se sobre um joelho e exibiu o anel.



A julgar pela reação da namorada, o plano deu resultado! Veja: