Depois de ter passado por alguns dos maiores clubes da Europa, Gonzalo Higuaín mudou-se em setembro do ano passado para os Estados Unidos, onde está agora ao serviço do Inter Miami CF de David Beckham.

A equipa da MLS está neste momento a realizar um estágio de pré-época de uma semana e não será pelo avançado argentino que haverá falta de animação.

Quase irreconhecível, de barba cerrada e cabelo rapado, Pipita pegou num microfone, subiu a uma cadeira e interpretou Despacito, tema de Luis Fonsi e Daddy Yankee. Como se não bastasse, ainda deu um pé de dança, fazendo as delícias dos companheiros, que vibraram com o espetáculo do ex-colega de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e na Juventus.

Veja a performance do novo Pipita no vídeo associado.