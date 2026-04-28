Paris Saint-Germain e Bayern Munique proporcionaram esta terça-feira um espetáculo de luxo para os amantes de futebol no Parque dos Príncipes, mas Pep Guardiola, habituado a estes palcos, não viu. O treinador do Manchester City estava, à mesma hora, a trabalhar, a observar o imperdível duelo entre Stockport e o Port Vale, do terceiro escalão do futebol inglês.

O Manchester City, que venceu a Champions em 2023, caiu cedo na atual edição da prova, nos oitavos de final, com duas derrotas diante do Real Madrid que, entretanto, também foi eliminado pelo Bayern.

Esta noite, enquanto se marcavam golos atrás de golos no Parque dos Príncipes, Guardiola estava no velhinho Edgeley Park, numa noite fria, de boina na cabeça, a assistir à vitória do já despromovido Port Vale sobre o Stockport (2-1).

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