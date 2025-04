James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, atualmente no Club León, arriscou ser expulso na última jornada do Torneio Clausura da liga mexicana, quando, irritado com uma falta, atirou uma chuteira na direção do árbitro.

Aconteceu no decorrer do embate em casa do Querétaro, numa altura em que o resultado estava 1-1 [acabou mesmo assim]. James Rodríguez sofre uma falta, perde uma bota e, irritado, atira-a, intencionalmente ou não, na direção do árbitro.

O árbitro reagiu com um cartão amarelo que bem podia ser vermelho.

Ora veja: