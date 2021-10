James Rodríguez foi protagonista do encontro do Al-Rayyan em casa do Al Arabi. Nos minutos finais da partida, o internacional colombiano sofreu uma entrada dura por parte de um adversário.



Os colegas do ex-Everton envolveram-se numa altercação com os adversários. Brahimi e N'zonzi foram amarelados assim como Fathi pela entrada sobre o cafetero. Por sua vez, James Rodríguez protestou de forma veemente com o árbitro e viu o cartão amarelo.



O esquerdino não gostou da decisão do árbitro e excedeu-se nos protestos, chegando mesmo a empurrar o braço do árbitro quando este lhe tocava. Segundos depois, o juiz da partida decidiu exibir o segundo cartão amarelo a James. O jogador ficou de cabeça perdida e aplaudiu a decisão do árbitro.



Veja: