Um adepto japonês foi expulso de um estádio depois de levar ao extremo o seu fanatismo pelos argentinos do Rosario Central. Keijiro Aso acompanha o clube argentino há vários anos, já esteve no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario, várias vezes, e até aprendeu a falar espanhol, especificamente com sotaque argentino, para poder entoar os cânticos da claque canalla, como são conhecidos os apoiantes do Rosario. Na passada sexta-feira teve uma oportunidade única para expressar a sua paixão no Japão, mas exagerou.

Keijiro foi até ao Estádio Ajinomoto para assistir a um embate entre as seleções olímpicas do Japão e da Argentina, mas não foi torcer pela equipa nipónica. Nem propriamente pela Argentina, o seu foco estava apenas em Jeremías Ledesma, antigo guarda-redes do Rosario Central que atualmente defende a baliza do Cadiz e que foi titular na seleção alviceleste.

No Japão os jogos de futebol já estão abertos ao público, embora com apenas metade da capacidade das bancadas, com distanciamento social e uso obrigatório de máscara. Os adeptos também recebem indicações, à entrada dos estádios, para não gritarem, de forma a evitar a possível propagação do vírus. Foi nesse capítulo que Keijiro falho redondamente.

Mal Lendesma entrou em campo, o nosso protagonista começou a debitar os cânticos do Rosario Central em plenos pulmões a partir da bancada. Não demorou muito até que cinco funcionários do estádio localizassem Keijiro e o retirassem do estádio. Mais tarde, Keijiro apresentou a sua versão dos factos em declarações à TyC Sports.

«Primeiro gritei para Cona [Ledesma] “Vamos Canallas!”. Então três seguranças começaram a vigiar-me e seguiram-me até à casa de banho. Depois, quando comecei a cantar diretamente, cinco policiais expulsaram-me. Bom, a Argentina ganhou e mostrou bom futebol, isso é o mais importante», referiu.

Um ano antes, Keijiro já tinha dado uma entrevista ao jornal argentino Clarín a explicar a sua paixão pelo Rosario Central. Keijiro começou por investigar a vida do antigo avançado David Bisconti, que jogou no Japão, e deparou-se com a equipa do Rosario Central. Mais tarde, em 2006, assistiu a um jogo entre a Argentina e a Alemanha, no Mundial daquele ano, num bar em Tóquio ao lado de um adepto do Rosario. Os dois ficaram amigos e, em 2008, o japonês visitou, pela primeira vez, a cidade que acolhe o clube argentino e o Estádio Arroyito.

A paixão de Keijiro pelo Rosario é tão exacerbada que nem lhe permite gostar do Messi, uma vez que o jogador do Barcelona jogou no Newells Old Boys, o grande rival do Rosario. «Respeito muito Messi como jogador, mas não torço pelo Barcelona porque Messi é do Newells», explicou ainda o canalla Keijiro.