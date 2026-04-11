O Al Nassr defronta este sábado o Al-Akhdoud e foi recebido na cidade de Najran por um grupo de adeptos em euforia. Jorge Jesus juntou-se a eles, pegou numa bandeira gigante e deixou os adeptos ainda mais entusiasmados. Mais um momento único proporcionado pelo treinador de 71 anos na Arábia Saudita.

«As cores, a paixão, a receção. Najran está amarela esta noite», escreveu o Al Nassr na descrição do vídeo em que Jorge Jesus aparece de sorriso rasgado de orelha a orelha, a saltitar ao ritmo dos cânticos dos adeptos ao mesmo tempo que maneja uma bandeira gigante com as cores do clube.

Um gesto que deixou os jogadores também encantados com a atitude do treinador junto da massa associativa.

A verdade é que começa a cheirar a título para os lados da Arábia Saudita. O Al Nassr é líder e, se vencer o jogo deste sábado, passa a contar com mais cinco pontos do que o Al Hilal e mais sete do que o Al Ahli.

Ora veja o «adepto» Jorge Jesus em ação: