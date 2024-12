Tarde de emoções fortes para Jesús Navas que, este domingo, fez o último jogo na carreira, em pleno Santiago Bernabéu, depois de uma vida dedicada ao Sevilha. Poucos dias depois de uma entrevista em que revelou ter um problema na anca, o internacional espanhol, de 39 anos, despediu-se dos relvados, com direito a guarda de honra e uma ovação de pé de todo o estádio.

Foram 18 temporadas completas a jogar pelo Sevilha onde fez a formação. Logo na passagem a sénior, somou dez temporadas ao serviço do clube andaluz, depois saiu para jogar no Manchester City, ao longo de quatro anos, e regressou para somar mais oito épocas no clube do coração.

O avançado já tinha tido uma despedida emocionada em casa, no Estádio Sánchez-Pizjuán, mas o definitivo adeus, foi este domingo, no Santiago Bernabéu, e Navas voltou a emocionar-se.

Veja as imagens nos vídeos abaixo: