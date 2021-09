Jimmy Floyd Hasselbaink e o antigo guarda-redes Robert Green voltaram a pisar o relvado de Stamford Bridge onde chegaram a jogar juntos pelo Chelsea antes de terminarem as respetivas carreiras. Convidados a comentar os jogos da Premier League, o antigo avançado, que chegou a jogar pelo Campomaiorense e Boavista, ficou impressionando com um pormenor do antigo companheiro.

O antigo guarda-redes revelou uma mazela que resultou da sua longa carreira, um dedo mindinho deslocado, completamente torto. Jimmy ficou de boca aberta com o que viu. O jornalista que conduzia a conversa tentou apimentar a conversa: «Foi o Jimmy que fez isto?», perguntou. O antigo avançado respondeu de pronto: «Não fui eu! Isso só mostra muita dedicação», defendeu-se.

Ora veja as imagens e a surpresa de Jimmy: